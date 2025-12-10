Adıyaman'da otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Besni Yol Ayrımı Kavşağı yakınlarında S.T. idaresindeki 02 AAP 910 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı, ancak araçta büyük çapta hasar meydana geldiği belirlendi.

Besni İtfaiye ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak araç çevresinde gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN