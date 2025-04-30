Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı
Adıyaman-Kahta Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, ağaca çarparak şarampole yuvarlandı. Sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgilere göre, İ.T. idaresindeki 02 AEU 979 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mevkiinde yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu. Kaza yapan araç daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa