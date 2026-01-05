Haberler

Kayan otomobil, yol kenarındaki araca çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yağış nedeniyle kayarak kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarında bekleyen araca çarpması sonucu Sümeyye Günaydın yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kayarak kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarında bekleyen araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Ekici idaresindeki 70 ABE 140 plakalı otomobil, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken Ozan Köyü mevkiinde yağışlardan dolayı kaydı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bekleme yapan Sümeyye Günaydın'ın idaresindeki 02 ACC 637 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, sürücülerden Sümeyye Günaydın yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

