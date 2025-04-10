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Adıyaman'da Konteynerde Yangın: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Adıyaman'da Konteynerde Yangın: Maddi Hasar, Yaralı Yok
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir konteynerde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangın, elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Kaymakam, yangın sonrası aileyi başka bir konteynere yerleştireceklerini bildirdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Pınarbaşı Mahallesi OSB A8 Konteyner Kentte Ferit Turan'a ait konteynerde yangın çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Korku ve paniğin yaşandığı yangın kısa sürede konteyneri sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan meydana gelen yangın sonrası olay yerine gelen Kaymakam Çağlar Partal ile İtfaiye Müdürü Hakan Kahraman, incelemelerde bulunarak konteynerde kalan Turan ailesiyle görüştü. Kaymakam Partal, aileyi yeni bir konteynere yerleştireceklerini belirterek evde bulunan 8 yaşlarındaki şeker hastası çocuğun ilaçlarının da alınması için talimat verdi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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