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Adıyaman'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

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Adıyaman Merkez Yeni Mahalle'de kurulan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, konteynerde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeni Mahalle 26214 Sokak içerisinde kurulan konteynerde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeni Mahalle Adıyaman İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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