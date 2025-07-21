Adıyaman'da Konteyner Yangını Paniğe Neden Oldu
Adıyaman'ın Örenli mevkiinde bulunan bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adıyaman'da bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Örenli mevkiinde bulunan K-13 konteyner kentteki bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa