Adıyaman'da Konteyner Kentlerde Emniyet Denetimleri Sürüyor

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin konteyner kentlerde denetimleri aralıksız devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından kent merkezinin yanı sıra konteyner kentlerde de denetim yapılıyor. Denetimlerini aralıksız sürdüren bekçiler, şüpheli gördükleri kişileri de durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması gerçekleştiriyor. Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN