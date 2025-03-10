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Adıyaman'da Konteyner Kentlerde Emniyet Denetimleri Sürüyor

Adıyaman'da Konteyner Kentlerde Emniyet Denetimleri Sürüyor
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, konteyner kentlerde ve şehir merkezinde güvenlik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Şüpheli görülen kişiler üzerinde kimlik kontrolü ve üst araması yapılıyor.

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin konteyner kentlerde denetimleri aralıksız devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından kent merkezinin yanı sıra konteyner kentlerde de denetim yapılıyor. Denetimlerini aralıksız sürdüren bekçiler, şüpheli gördükleri kişileri de durdurarak kimlik kontrolü ve üst araması gerçekleştiriyor. Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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