Adıyaman'da Kınalı Keklik Besleyen Şahsa Ceza

Adıyaman'da Kınalı Keklik Besleyen Şahsa Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kınalı keklik besleyen bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında yakalandı. Evinde bulunan 4 keklik doğaya bırakılmak üzere muhafaza altına alınırken, şahsa 18 bin TL para cezası kesildi.

Adıyaman'da, kınalı keklik besleyen şahıs, jandarma ekiplerinin işleminden kaçamadı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Köseler Köyünün Sultanmağara Mezrasında 1 şahsın evinde kınalı keklik olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri durum üzerine adrese baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda ev içerisinde 4 adet kınalı keklikle karşılaşıldı. Keklikler doğaya bırakılmak üzere muhafaza altına alınırken şahıs hakkında ise 18 bin TL para cezası kesildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Settar Tanrıöğen isyan etti: Para bitmek üzere

Usta oyuncu isyan etti: Param bitmek üzere
İmamoğlu'nun fotoğraf ve videolarının toplu taşımada kullanılması yasaklandı

Savcılık'tan İmamoğlu talimatı! Toplu taşımada kullanılması yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın imzasıyla 13 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 13 ildeki müdürlerin hepsi değişti
Medcezir dizisine ev sahipliği papan ikonik villa satışa çıkarıldı

Dizi tarihine damga vuran villa satılıyor! Burada aşk ve dram yaşandı
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkan haberi duyurdular! İmza atmaya çok yakın
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Süper Lig devine mesaj yolladı: 3-4 sezon oynarım beni alabilirsiniz
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim

Icardi-Wanda tartışmasında gerilim tırmandı: Hepinizi mahvederdim
Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda

Ayrılık sonrası Arda Güler'den duygusal veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.