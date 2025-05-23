Adıyaman'da Kınalı Keklik Besleyen Şahsa Ceza

Adıyaman'da, kınalı keklik besleyen şahıs, jandarma ekiplerinin işleminden kaçamadı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Köseler Köyünün Sultanmağara Mezrasında 1 şahsın evinde kınalı keklik olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri durum üzerine adrese baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda ev içerisinde 4 adet kınalı keklikle karşılaşıldı. Keklikler doğaya bırakılmak üzere muhafaza altına alınırken şahıs hakkında ise 18 bin TL para cezası kesildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN