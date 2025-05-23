Adıyaman'da Kınalı Keklik Besleyen Şahsa Ceza
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kınalı keklik besleyen bir kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında yakalandı. Evinde bulunan 4 keklik doğaya bırakılmak üzere muhafaza altına alınırken, şahsa 18 bin TL para cezası kesildi.
Adıyaman'da, kınalı keklik besleyen şahıs, jandarma ekiplerinin işleminden kaçamadı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Köseler Köyünün Sultanmağara Mezrasında 1 şahsın evinde kınalı keklik olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri durum üzerine adrese baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda ev içerisinde 4 adet kınalı keklikle karşılaşıldı. Keklikler doğaya bırakılmak üzere muhafaza altına alınırken şahıs hakkında ise 18 bin TL para cezası kesildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa