Adıyaman'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Adıyaman'da jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 'Yol Kesmek Sureti ile ya da Konutta, İş Yerinde veya Eklentilerinde Gece Vakti Yağma' suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahsı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN