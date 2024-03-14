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Adıyaman'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Yol Kesmek Sureti ile ya da Konutta, İş Yerinde veya Eklentilerinde Gece Vakti Yağma' suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 'Yol Kesmek Sureti ile ya da Konutta, İş Yerinde veya Eklentilerinde Gece Vakti Yağma' suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahsı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Adıyaman Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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