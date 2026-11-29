Adıyaman'da kazara ateş alan tabancayla başından vurulan çocuk 9 gün sonra öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da 19 Kasım'da tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurulan 17 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman'da oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu kendini vurarak ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 19 Kasım tarihinde Adıyaman Merkez Karapınar Caddesi üzerinde 17 yaşındaki Oktay Uçar, tabanca ile oynadığı esnada tabanca kazara ateş almış ve Uçar, başından vurulara ağır yaralanmıştı.
Oktay Uçar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Oktay Uçar, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
İncelemeleri tamamlanan Oktay Uçar'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.