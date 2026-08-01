Adıyaman’da kavga ihbarı asılsız çıktı

Adıyaman'da okul bahçesindeki kavga ihbarı polisi harekete geçirdi, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlkokulu bahçesinde çok sayıda çocuğun toplandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, herhangi bir kavga yaşanmadığını tespit etti.

Polis ekipleri, okul bahçesinde bulunan çocukları okul çevresinden uzaklaştırırken, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı