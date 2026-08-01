Haberler

Adıyaman’da kavga ihbarı asılsız çıktı

Adıyaman’da kavga ihbarı asılsız çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’da okul bahçesindeki kavga ihbarı polisi harekete geçirdi, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Adıyaman'da okul bahçesindeki kavga ihbarı polisi harekete geçirdi, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlkokulu bahçesinde çok sayıda çocuğun toplandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, herhangi bir kavga yaşanmadığını tespit etti.

Polis ekipleri, okul bahçesinde bulunan çocukları okul çevresinden uzaklaştırırken, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı

Komşumuz ile tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 4 kat artırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Süper Lig için tarihi karar! Yeni sezonda uygulanacak

TFF'den Süper Lig için tarihi karar! Yeni sezonda uygulanacak
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Daha 14 yaşındaydı! 'Kendini vurdu' dediler, gerçek çok başka çıktı

Daha 14 yaşındaydı! "Kendini vurdu" dediler, gerçek çok başka çıktı
Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı

10 numara transferinde büyük ters köşe: Anlaşma resmen sağlandı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu

Semt pazarında rezil olay! Genç kadın hemen polise koştu
Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

Türkiye'de bir ilk! Gören dönüp bir daha bakıyor