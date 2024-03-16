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Adıyaman'da 'kasten öldürme' suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan aranan ve 20 yıl 8 ay hapis cezası olan M.S. isimli şüpheliyi yakaladı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da 'kasten öldürme' suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'kasten öldürme' suçundan aranması bulunan ve 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S. isimli şüpheli şahsı yapılan çalışma sonucunda yakaladı.

Şahıs işlemlerinin adından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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