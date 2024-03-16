Adıyaman'da 'kasten öldürme' suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da 'kasten öldürme' suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'kasten öldürme' suçundan aranması bulunan ve 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S. isimli şüpheli şahsı yapılan çalışma sonucunda yakaladı.

Şahıs işlemlerinin adından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN