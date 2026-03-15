Kargo aracı takla attı: 2 yaralı
Adıyaman'da kontrolden çıkarak takla atan bir kargo aracında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kahramanmaraş yolu Çatalağaç mevkiinde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş yolu Çatalağaç mevkiinde Oğuz B., idaresindeki 02 ER 090 plakalı Yurtiçi firmasına ait kargo aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Oğuz B., ile araçta bulunan Emre E., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı