Yoğun tipide hasta kurtarma mücadelesi

Adıyaman'da, birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışında aniden bastıran tipide mahsur kalan hasta yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü yakınlarında bir vatandaşın rahatsızlandığı ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi bölgeye ambulans ekibi gönderdi. Ambulansla olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ilerleyemedi. Hava şartlarından dolayı ambulans gidemeyince devreye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) girdi. Hızlı bir şekilde bölgeye gelen UMKE hastalanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak araca bindirdi. Ambulansa kadar götürülen hasta daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN