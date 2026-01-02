Haberler

Yoğun tipide hasta kurtarma mücadelesi

Yoğun tipide hasta kurtarma mücadelesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da yoğun kar yağışı ve tipiden mahsur kalan hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ambulansta ilerleyememesi üzerine UMKE devreye girdi ve hastaya ilk müdahaleyi yaparak ambulansa götürdü.

Adıyaman'da, birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışında aniden bastıran tipide mahsur kalan hasta yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Ahmet Hoca köyü yakınlarında bir vatandaşın rahatsızlandığı ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi bölgeye ambulans ekibi gönderdi. Ambulansla olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ilerleyemedi. Hava şartlarından dolayı ambulans gidemeyince devreye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) girdi. Hızlı bir şekilde bölgeye gelen UMKE hastalanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak araca bindirdi. Ambulansa kadar götürülen hasta daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif