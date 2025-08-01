Adıyaman'da Kamyonet Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı

Adıyaman'da Kamyonet Şarampole Devrildi: Sürücü Ağır Yaralı
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Besni ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Mustafa K. kamyonetiyle şarampole devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni-Gaziantep Karayolu 5. kilometrede meydana geldi. Mustafa K. idaresindeki 02 AFN 452 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa K., araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan güçlükle çıkarılan yaralı sürücü ilk müdahalesi sonrası Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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