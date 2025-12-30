Haberler

Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Olayda sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Servet C., idaresindeki 27 BAG 371 plakalı kamyonet, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Aşağıçöplü Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Servet C., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
