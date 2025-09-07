Adıyaman'da Kamyon ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Onur Y., idaresindeki 02 ADY 276 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 CYZ 541 plakalı kamyon, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Palanlı Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Onur Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN