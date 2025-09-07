Haberler

Adıyaman'da Kamyon ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda meydana gelen kazada, minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu Onur Y. isimli sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Onur Y., idaresindeki 02 ADY 276 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 CYZ 541 plakalı kamyon, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Palanlı Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Onur Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
