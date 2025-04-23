Adıyaman'da Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dağda hayvanlarını otlatan yaşlı adam kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde yaşayan İsmail Sarıyer (70) Topaktaş mevkiinde hayvanlarını otlattığı esnada kalp krizi geçirdi. Yoldan geçenlerin yaşlı adamı yerde hareketsiz olarak görmesi sonrası durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerde Sarıyer'in hayatını kaybettiğin belirlendi. Sarıyer'in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN