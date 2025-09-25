Haberler

Adıyaman'da Kaçak Makaron Operasyonu: 3 Milyon Adet Ele Geçirildi

Adıyaman'da Kaçak Makaron Operasyonu: 3 Milyon Adet Ele Geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 15 bin karton dolusu 3 milyon adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman'da düzenlenen operasyonda milyonlarca bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü M.C. isimli şahsın çelişkili beyanlarda bulunması üzerine ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramada 15 bin karton halinde toplam 3 milyon adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıs gözaltına alınırken, suçta kullanılan araca da el konuldu. Gözaltına alınan M.C. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
