Adıyaman'da Kaçak Makaron Operasyonu: 3 Milyon Adet Ele Geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman'da düzenlenen operasyonda milyonlarca bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü M.C. isimli şahsın çelişkili beyanlarda bulunması üzerine ekipler araçta arama yaptı. Yapılan aramada 15 bin karton halinde toplam 3 milyon adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıs gözaltına alınırken, suçta kullanılan araca da el konuldu. Gözaltına alınan M.C. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - ADIYAMAN