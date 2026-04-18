Ayağı lavabo giderine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Adıyaman'da lavabonun giderine ayağı sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Adıyaman merkezde bir ailenin kedisi evin içindeki lavabo taşının gider kısmına ayağını sıkıştırdı. Kedinin ayağını sıkıştığı yerden kurtaramayan vatandaş çareyi gider kapağını sökmekte buldu. Gider kapağını söken vatandaş, kediyi, ayağında takılı kalan gider kapağıyla itfaiyeye götürdü.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kedinin ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı