Ayağı lavabo giderine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Adıyaman'da bir ailenin kedisi, lavabo giderine sıkıştı. Vatandaşlar, kediyi kurtaramayınca itfaiyeye başvurdu. Ekipler, kediyi sıkıştığı yerden başarılı bir şekilde kurtardı.
Adıyaman'da lavabonun giderine ayağı sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Adıyaman merkezde bir ailenin kedisi evin içindeki lavabo taşının gider kısmına ayağını sıkıştırdı. Kedinin ayağını sıkıştığı yerden kurtaramayan vatandaş çareyi gider kapağını sökmekte buldu. Gider kapağını söken vatandaş, kediyi, ayağında takılı kalan gider kapağıyla itfaiyeye götürdü.
İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kedinin ayağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı