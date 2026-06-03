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İnşaattan düşen malzeme yayaya isabet etti: 1 yaralı

İnşaattan düşen malzeme yayaya isabet etti: 1 yaralı
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Adıyaman'da bir inşaattan düşen malzeme, yolda yürüyen Habip Ü.'nün başına isabet etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir inşaattan düşen malzemenin yolda yürüyen vatandaşa isabet etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Abdulmusa Caddesinde yolda yürüyen Habip Ü., çevrede yapımı devam eden bir inşaattan düştüğü iddia edilen malzemelerin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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