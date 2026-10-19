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Adıyaman'da inşaatın merdiven boşluğundan düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı

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Adıyaman'da inşaatın merdiven boşluğundan düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı
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Adıyaman'da bir inşaatın merdiven boşluğundan düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da çalıştığı inşaatın merdiven boşluğundan düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarındaki bir inşaatta çalışan 17 yaşındaki İzzettin N., merdiven boşluğundan düştü. Yüksekten düşen İzzettin N., yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İzzettin N'nin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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