Haberler

Adıyaman'da İnşaat Bekçisi Ölü Bulundu

Adıyaman'da İnşaat Bekçisi Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir inşaat bekçisi, çalıştığı inşaatın içerisinde ölü bulundu. 57 yaşındaki Gazi Ökçüntekle'nin cansız bedeni, sabah saatlerinde işçiler tarafından fark edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, bir inşaat bekçisi, çalıştığı inşaatın içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eğri Çay Parkı yakınlarında bir inşaata sabah erken saatlerde gelen işçiler, burada bekçi olarak çalışan 57 yaşındaki Gazi Ökçüntekle'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yerde hareketsiz yatan inşaat bekçisini gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleriyle polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan çalışmalarda Gazi Ökçüntekle'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının da olay yerine gelerek inceleme yaptığı Gazi Ökçüntekle'nin cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Gazi Ökçüntekle'nin kesin ölüm nedeninin tamamlanacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Semiramis Pekkan erken teşhisle hayatını kurtaran süreci anlattı

Küçük bir olayla başladı, doktorun telefonu her şeyi değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım

Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.