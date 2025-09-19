Adıyaman'da İnşaat Bekçisi Ölü Bulundu

Adıyaman'da, bir inşaat bekçisi, çalıştığı inşaatın içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eğri Çay Parkı yakınlarında bir inşaata sabah erken saatlerde gelen işçiler, burada bekçi olarak çalışan 57 yaşındaki Gazi Ökçüntekle'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Yerde hareketsiz yatan inşaat bekçisini gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleriyle polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan çalışmalarda Gazi Ökçüntekle'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının da olay yerine gelerek inceleme yaptığı Gazi Ökçüntekle'nin cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Gazi Ökçüntekle'nin kesin ölüm nedeninin tamamlanacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN