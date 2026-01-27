İş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde bir inşaat alanında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan 33 yaşındaki işçi Abdülkadir Akbulut, hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazesi hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında bir inşaat alanında çalışan 33 yaşındaki Abdülkadir Akbulut, iş makinesi ile duvar arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından Akbulut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa