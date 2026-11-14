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Adıyaman'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı

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Adıyaman'da iki otomobil kavşakta çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan Kemal Ş., Özcan Ş., Mehmet Emin G., Bilge G., Yağmur G., ve Cumali G., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kemal Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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