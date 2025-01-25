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Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde Turgut Özal Mahallesi'nde A.A. (19) idaresindeki 02 ACT 603 plakalı otomobil ile F.O (30) yönetimindeki 02 AEM 808 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan E.A.G. (19) K.A. (40) ve H.K. (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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