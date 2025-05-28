Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde G.F. idaresindeki 01 ARV 970 plakalı otomobil ile G.C. idaresindeki 27 ASY 994 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden G.F., ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.F., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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