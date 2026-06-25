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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 16 yaşındaki Eset H. yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Örenli TOKİ yakınlarında 34 DIS 100 plakalı otomobil ile 34 FNC 269 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Eset H. (16) isimli kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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