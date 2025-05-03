Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır 3 Yaralı

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Adıyaman'da gerçekleşen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet E., idaresindeki 44 KB 030 plakalı otomobil ile Mehmet K., idaresindeki 02 AFK 725 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mehmet K., Mehmet E ve araçta bulunan Mehmet Sefa A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Sefa A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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