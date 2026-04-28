Adıyaman'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Suvarlı Köyü yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali S., Emre S., Barış S., ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni ve Gölbaşı ilçe Devlet Hastanelerine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı