Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da iki grubun silahlı kavgaya dönüşen tartışmasında 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da iki grubun silahlı kavgaya dönüşen tartışmasında 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Adıyaman'da iki grubun silahlı kavgaya dönüşen tartışmasında 2 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkez Türmüz konutları yakınlarında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türmüz konutları yakınlarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği M.A. (39) ve A.A. (32) yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan İrfan Can Kahveci yanıtı: Milli takım oyuncusunu tribünde oturtmak istemiyorum

İrfan Can neden kadroda yok? Sergen Yalçın tek tek anlattı
Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum

Emine Erdoğan’dan "İklim Adaleti" mesajı
ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç

Büyük hesaplaşma! Kazanan bakın kim oldu
Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor

Bir zamanlar unutulmuştu! Şimdi herkes peşinde

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın COP31'deki özgüvenli yürüyüşü dikkat çekti

Yürüyüşünü gören herkes aynı yorumu yaptı
AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum

AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Tarih verildi, çok zor günler geliyor