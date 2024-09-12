Adıyaman'da Huzur Uygulaması Yapılıyor
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur uygulaması yapılmaktadır. Polis ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla şüpheli görülen şahısları durdurarak inceliyor ve araçlarda aramalar yapıyor. Uygulamaların sürekli olarak devam edeceği belirtiliyor.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması yapılıyor.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri halkın can ve mal güvenliğinim koruna bilmesi için huzur uygulamalarını sıklaştırdı. Kentin bir çok farklı noktasında yapılan uygulamalarda şüpheli görülen şahıslar durdurularak incelendi. Polis ekipleri aynı zamanda durdurdukları araçlarda da aramalar yaptı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN