Adıyaman'da Huzur Uygulaması Yapılıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması yapılıyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri halkın can ve mal güvenliğinim koruna bilmesi için huzur uygulamalarını sıklaştırdı. Kentin bir çok farklı noktasında yapılan uygulamalarda şüpheli görülen şahıslar durdurularak incelendi. Polis ekipleri aynı zamanda durdurdukları araçlarda da aramalar yaptı. Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN