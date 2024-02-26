Adıyaman'da Hırsızlık Yapan 4 Şahıs Yakalandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ikametlerde hırsızlık yapan 4 şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışmalarıyla Gölbaşı ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesinde bir ikamete girerek 1 adet 20 gram ağırlığında bilezik, 1 adet 55 santim uzunluğunda altın zincir, 1 adet yüzük, 1 adet tam altınlı zincir kolye çalan şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda Z.G, İ.G.G, A.K, ve S.G, yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye sevk edilen 4 şahıstan 3'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan çalıntı olarak ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN