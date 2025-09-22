Adıyaman'da Havalandırma Cihazı Aracın Üzerine Düştü

Adıyaman'da, aniden çıkan şiddetli rüzgara dayanamayan havalandırma cihazı park halindeki aracın üzerine düştü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesi'nde bulunan bir binanın tepesindeki havalandırma cihazı, aniden çıkan şiddetli rüzgara dayanamayarak yerinden sökülüp park halindeki aracın üzerine düştü. Bina çatısından düşen havalandırma cihazı araçta hasara neden oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Bu aracın üzerine değil de bir insanın üzerine de düşebilir kişinin ölümüne neden olabilirdi" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN