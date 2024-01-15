Adıyaman'da hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah ve Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. adlı şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN