Adıyaman'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
Adıyaman'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs, düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.
Adıyaman'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan M.G. isimli şahıs, yasal işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa