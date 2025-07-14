Adıyaman'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'da, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs, düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

Adıyaman'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan M.G. isimli şahıs, yasal işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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