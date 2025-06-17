Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün hafif ticari aracı uçuruma yuvarlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nun Koçali Köyü yakınlarında meydana geldi.

Abdurrahman Özşahin idaresindeki 46 KD 102 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Koçali Köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Özşahin olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Abdurrahman Özşahin ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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