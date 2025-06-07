Adıyaman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı

Adıyaman'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı
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Adıyaman merkezdeki Atatürk Bulvarı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 02 BC 832 plakalı otomobil ile 02 HS 703 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralıya müdahale edildi. Yaralanan kişi hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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