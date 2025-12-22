İki grup arasında kavga: 5 yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada darp neticesi yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN