Adıyaman'da Genç Havuzda Akrep Sokması Sonucu Hastanelik Oldu

Adıyaman'da bir genç serinlemek için girdiği havuzda akrep tarafından sokularak hastanelik oldu.

Adıyaman Merkez'e bağlı Kayatepe (Rezip) Köyünde sıcak havalardan bunalan Hüseyin Uysal (31), evlerinin önünde bulunan havuza serinlemek için girdi. Havuzda bir süre yüzen Uysal, daha sonra bir akrep tarafından ayağından sokuldu. Kendini iyi hissetmeyen Uysal olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hüseyin Uysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN