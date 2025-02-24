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Adıyaman'da Freni Boşalan Beton Mikseri Son Anda Durdu

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Adıyaman'ın Tut İlçesi'nde freni boşalan bir beton mikseri, sürücünün imdat kolunu çekmesiyle son anda devrilmekten kurtuldu. Olayda kimse zarar görmedi.

Adıyaman'da, freni boşalan beton mikseri şarampole devrileceği sırada imdat kolu sayesinde son anda durdu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Tut İlçesine bağlı Tepecik Köyü yakınlarında C.B., idaresindeki 18 LC 146 plakalı beton mikserinin freni boşaldı. Frenleri tutmayan mikser hızla ilerlemeye başladı. Frenlerin tutmaması üzerine sürücü soğuk kanlılığını koruyarak aracı devirmemek ve bir yerlere çarpmamak için yoğun çaba sarf etti. Beton mikserinin sol ön tekerinin yoldan çıkarak şarampole girmeye başlamasıyla araçta bulunan imdat kolunu çekti. Sürücünün imdat kolunu çekmesiyle mikser son anda durarak devrilmekten kurtuldu. Meydana gelen olayda kimse zarar görmezken freni tutmayan mikser yapılan çalışmaların ardından kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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