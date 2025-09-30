Adıyaman'da Feci Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobil ile Selahattin S. idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı Yeni Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Adıyaman-Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken otomobil sürücüsü Yakup Gültekin (30), otomobilde bulunan Esmanur Gültekin (24), Belinay Gültekin (4), Muaz Gültekin (1) olay yerinde hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü Selahattin S. hafif şekilde yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan çıkarılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü Selahattin S., olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından jandarma ekiplerince olay yerinden götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN