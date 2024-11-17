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Adıyaman'da feci kaza üç can aldı

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Adıyaman'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan araç ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şambayat Beldesi yakınlarında feci bir kaza yaşandı. Mustafa Yılmaz yönetimindeki 44 AAC 326 plakalı otomobil ile Halil A'nın kullandığı 34 SIY 85 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrularak şarampole yuvarlanan otomobil ağaca çarparak durabildi. Sürücü Mustafa Yılmaz, otomobilde bulunan Gazel Yılmaz ile kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cansız bedenler yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'da feci kaza üç can aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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