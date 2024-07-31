Adıyaman'da Evlere Yakın Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da, evlere yakın çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde evlere yakın bulunan boş arazide kuru otlar yandı. Alevlerin hızlı bir şekilde büyüyerek evlere sıçrama ihtimali korkuya neden olurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN