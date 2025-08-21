Adıyaman'da Elektrik Trafo Patladı, Paniğe Neden Oldu

Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunun nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple patlaması sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Adıyaman'da şehir merkezinde bulunan bir elektrik trafosunun patlaması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Millet Bahçesi içerisinde bulunan bir elektrik trafosu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından trafo alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri söndürdü. Trafonun hasar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
