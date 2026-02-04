Haberler

Besni'de çıkan ev yangını korkuttu

Besni'de çıkan ev yangını korkuttu
Güncelleme:
Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrikten kaynaklandığı düşünülüyor, ölen ya da yaralanan olmadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni 4. Etap TOKİ Konutları 12/A Blok No: 11'de bulunan, Şeyho Turan'a ait dairede elektrikten dolayı kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
