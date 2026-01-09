Adıyaman'da bir evin elektrik kabloları kesilerek çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 26189 sokak içerisinde bulunan Deniz B.'ye ait evin elektrik direğinden eve akım sağlayan elektrik kablosu kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kesilerek çalındı. Bir süre sonra elektrik kablosunun olmadığını fark eden Deniz B., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN