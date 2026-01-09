Haberler

Elektrik kabloları kesilerek çalındı

Adıyaman'da bir evin elektrik kabloları kesilerek çalındı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme yaparak soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 26189 sokak içerisinde bulunan Deniz B.'ye ait evin elektrik direğinden eve akım sağlayan elektrik kablosu kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kesilerek çalındı. Bir süre sonra elektrik kablosunun olmadığını fark eden Deniz B., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
