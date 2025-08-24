Adıyaman'da Elektrik Direğindeki Patlama Yangına Neden Oldu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik direğinde meydana gelen patlama sonucu çıkan yangına köylüler ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları yapılıyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik direğinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe Köyü Çavçük mezrasında bulunan elektrik direğinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çevreye saçılan kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede etrafa yayılarak yangına neden oldu. İlk müdahaleyi köylülerin yaptığı yangına daha sonra itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

