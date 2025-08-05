Adıyaman'da Elektrik Direğinde Yangın Çıktı

Adıyaman'da Elektrik Direğinde Yangın Çıktı
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Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bir elektrik direğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, ancak elektrik hattında hasar meydana geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Adıyaman'da bir elektrik direğinde meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direğinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev alan direk, bir süre sonra olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda direkte bulunan elektrik hattında hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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