Adıyaman'da Elektrik Direğinde Yangın Çıktı

Adıyaman'da bir elektrik direğinde meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir elektrik direğinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev alan direk, bir süre sonra olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda direkte bulunan elektrik hattında hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN