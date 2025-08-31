Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi Köyü'ndeki kum ocağında çalışan 29 yaşındaki Süleyman Atalay, elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Hasankendi Köyü yakınlarında faaliyet gösteren kum ocağında çalışan Süleyman Atalay (29) elektrik akımına kapıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Atalay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Süleyman Atalay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
